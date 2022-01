Christopher Acosta: periodistas lo respaldan tras sentencia

La condena contra el periodista Christopher Acosta autor del libro 'Plata como cancha', una investigación periodística sobre César Acuña, ha generado la indignación de otros periodistas y líderes de opinión.

“En realidad esta no es una sentencia contra un periodista contra un editor es una sentencia contra la prensa en general y en particular, porque le cortan las manos y los pies a los hombres y mujeres de prensa al momento de tomar en cuenta citas dichas por terceros, aquí no es una defensa de periodistas es una defensa de un principio y un derecho fundamental que tiene la ciudadanía a la información a la investigación”, expresó la periodista Mónica Delta.

En esa línea la presentadora y periodista Pamela Vértiz, señaló que la condena se basa en un “absurdo”.

“Yo considero que en segunda instancia con un colegiado de tres magistrados y tres jueces tendría que revertirse a favor de Jerónimo Pimentel y Cristopher Acosta, el juez pretende atribuirle al autor del libro a Cristopher Acosta dichos y declaraciones de terceras personas que claramente están citados que son citas textuales de declaraciones que en su momento además se dieron”, explicó.

Para el periodista Federico Salazar, la investigación de Acosta es bastante exhaustiva en el sentido de que busca las fuentes.

“Nuestro trabajo principal es recoger información y presentarla objetivamente, ese trabajo se ve en el libro y nosotros los periodistas lo hacemos permanentemente, casi toda la actividad periodística se basa en esta búsqueda de información de fuentes y siempre citamos, pero si se va a sancionar pues casi no se podría ser Periodismo en el país”, manifestó.

Cabe recordar que el periodista Christopher Acosta fue condenado a dos años de prisión suspendida mientras que la casa editora Penguin Random House deberá realizar el pago por reparación civil de 400 mil soles al ex candidato presidencial, César Acuña, luego que el juez Raúl Jesús Vega considerará que 35 de las 55 citas y frases observadas en el libro de Acosta son difamatorias

EMBAJADAS MUESTRAN APOYO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Tras la repercusión de la sentencia, esta mañana la Embajada Norteamericana y la Embajada del Reino Unido en Lima se pronunciaron mediante un comunicado en sus redes apoyando la libertad de expresión y de prensa como base de toda democracia.

CONGRESISTAS DE APP RESPALDAN A ACUÑA

El partido Alianza por el Progreso por su parte emitieron un comunicado mostrándose a favor de la condena que ya ha sido apelada por la casa editora y el periodista autor de una investigación sobre aquel personaje que profesaba.