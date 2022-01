Reniec: cierre sin previo aviso de sede en Jesús María generó caos y aglomeraciones

Decenas de ciudadanos expresaron su malestar frente a la poca información por parte de los trabajadores de la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el distrito de Jesús María.

La atención a los usuarios inició recién a partir de las 10:30 a.m. (de la mañana) y no a las 8:45 a.m. (de la mañana) que es el horario habitual. Es por ello que, los ciudadanos se algomeraron y se expusieron a un posible contagio de la COVID-19.

Según informaron, la demora fue debido a una desinfección que estaban realizando al interior del local ubicado en el Jirón Talara.

BANCO DE LA NACIÓN

En la sede del Banco de la Nación en la avenida Bolívar, los usuarios en su mayoría adultos mayores manifestaron la misma situación.

Los representantes del Ministerio de Salud (Minsa) informaron que el 82 % de los contagios en Lima Metropolitana se deben a la variante Ómicron, por lo que se le pide a la población no bajar la guardia y seguir los protocolos sanitarios para evitar psoibles contadios.