Jorge Yamamoto: “Las actitudes racistas lamentablemente son parte de nuestra historia”

El altercado entre un joven y agentes de la Policía y serenazgo de Miraflores que fueron insultados por el infractor, quien luego de amenazarlos en reiteradas oportunidades terminó siendo reprendido por su padre, sigue levantando la polémica sobre casos similares donde queda de manifiesto reprochables actitudes racistas y clasistas.

El hecho ocurrió durante una intervención en la cuadra 3 de la calle Lord Cochrane en Miraflores, todo se originó por una llamada de los vecinos, quienes señalaron que el agresor realizaba una reunión social en pleno toque de queda.

Se sabe que el joven infractor denunció que personal de serenazgo lo habría agredido cuando fue a recoger un pedido delivery, por loa que al respecto la Municipalidad de Miraflores inició un proceso de investigación interno para determinar responsabilidades por parte de los agentes.

PSICOLÓGO ANALIZA SITUACIONES RECIENTES EN LA SOCIEDAD PERUANA

Sobre este caso consultamos a Jorge Yamamoto, psicólogo social, quien hizo importantes señalamientos al respecto.

“Las actitudes racistas y clasistas lamentablemente son parte de nuestra historia y están presentes en muchas noticias” como el caso de este joven en Miraflores.

“Esto refleja que nosotros los peruanos no nos estimamos en nuestra hermosa ´Choledad´, no nos estimamos en las diferencias económicas, y no apreciamos el esfuerzo de las personas que no están en una situación de prosperidad” agregó el psicólogo social.