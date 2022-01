VES: Hombre quedó herido tras explotarle una llanta en la cara

Desorientado y con el rostro quemado quedó un hombre identificado como Samuel Quispe López de 32 años luego que un neumático le explotara en la cara cuando arreglaba un auto en su taller mecánico en Villa El Salvador.

Según contó Samuel Quispe, pese a la gravedad de sus heridas fue víctima de presunta negligencia en varios hospitales de la zona bajo el argumento de que no contaban con especialistas para atenderlo.

"No me atendieron en tres hospitales, el primero en 200 millas, luego fui a EsSalud se Uldarivo Rocca que está por Villa Sur, y tampoco me atendieron dijeron que no tenían oftalmología, luego fuimos a María Auxiliadora y tampoco tenían oftalmólogo", expresó.

Según contó Samuel, el dueño del vehículo que se encontraba reparando, tras el accidente salió corriendo del taller mecánico sin auxiliarlo. En medio de la desesperación la familia incluso optó por ingresar al hospital para pedir ayuda.

HOMBRE VIENE SIENDO ATENDIDO POR ESPECIALISTAS

Tras casi 24 horas del accidente, Samuel finalmente fue atendido en el Instituto Nacional de Oftalmología donde los médicos le informaron que su recuperación tardaría varía meses por lo que no podrá volver a trabajar.

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al 902 460 657.