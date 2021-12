La Victoria: Familia de extranjero que disparó a policías aseguró que este sufre de problemas mentales

Según la confesión de Maykel Miguel Barreto Oropeza, ciudadano de nacionalidad venezolana que desató una balacera el pasado miércoles 29 de diciembre en La Victoria, quería que la policía acabará con su vida.

"Hecho bala para que el loco me mate, el loco se esconde, que quedó parado frente al loco para que el loco me vea y me dispare de tú a tú y se esconde", dijo Maykel Miguel Barreto.

En otro momento dijo lo siguiente: "Mami no te voy a disparar le dije, si quieres pregúntale, no te voy a disparar no quiero matar a nadie, quiero que me maten".

Hasta el momento la policía no ha determinado si el sujeto sufre de algún tipo de alteración mental como aseguró su familia.

¿CÓMO DEBE DE ACTUAR LA POLICÍA ANTE SITUACIONES SIMILARES?

Según el exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, el manual de procedimientos policiales indica que el policía debió de hacer uso de su arma de reglamento para reducir al agresor y salvaguardar la vida de las personas.

"Cuando está en peligro la vida del interviniente que sea policía o cualquier otro ciudadano, está autorizado el uso de armas", explicó.