Aumentan casos de contagios de coronavirus en nueve distritos de Lima Metropolitana

Nueve (9) distritos de Lima han reportado un aumento de casos de la COVID-19 en los últimos días. Se trata de distritos en donde se han registrado casos de la variante Ómicron, como Magdalena, Miraflores, San Isidro, Barranco, La Molina, Cercado de Lima, San Borja, San Miguel y Santiago de Surco.

Magdalena es el distrito que más preocupa a los especialistas, ya que los 82 casos registrados al 24 de diciembre son mucho más del doble de los 35 que se tenían apuntados el 17 de diciembre.

En un recorrido por la zona comercial de Magdalena, un equipo de Panamericana Televisión comprobó cómo no se respetan las disposiciones anunciadas por el Ministerio de Salud (Minsa), que buscan frenar la propagación del coronavirus en nuestro país. En varias galaerias comerciales no se solicita el carnet de vacunación, como requisito para ingresar.

VACUNACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS

Doña Cristina acudió a vacunarse con la tercera dosis. Ella está al tanto del aumento de los casos en su distrito y por eso ha decidido tomar medidas radicales para evitar contagiarse de coronavirus.

En Miraflores, otro distrito con un severo aumento de casos, la situación no es muy distinta. Los jóvenes y extranjeros no utilizan correctamente la mascarilla o no la utilizan, esto sucede en parques y avenidas. Según la estadística los mas afectados por este aumento de casos son los jóvenes de 21 a 30 años y de 31 a 40 años.

¿QUÉ DICEN LOS ESPECIALISTAS?

El médico infectólogo, el Dr. Juan Villena aseguró que la situación se debe porque existe un relajo de las medidas sanitarias y de protección. El especialista explicí que ante este aumento, la tercera ola de contagio es inminente. Es por ello recomienda no bajar la guardia, mantener la distancia y usar correctamente la mascarilla.