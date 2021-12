Agentes PNP frustran asalto en casa de apuestas deportivas y capturan a dos hampones armados

Agentes policiales de la Dirincri lograron frustrar un asalto a una casa de apuestas deportivas ubicada en la cuadra 12 de la avenida Universitaria en el distrito de San Martín de Porres. Producto de la intervención, se capturó a dos delincuentes armados cuando pretendían huir.

Según los hechos, los hampones irrumpieron en el local haciéndose pasar por clientes, y amenazaron a los usuarios y trabajadores para robar el dinero, sin embargo, a los pocos segundos llegaron agentes policiales a la casa de apuestas.

Uno de los delincuentes trató de huir en una motocicleta pero fue reducido, mientras que el otro fue alcanzado cuando corría por una calle adyacente. En su poder se les halló un arma de fuego.

REITERACIÓN

Clientes y trabajadores de la casa de apuestas narran la tensión que se vivió cuando los delincuentes pretendieron asaltar el establecimiento, e indican no ser la primera vez que roban en este lugar.

"Es la tercera vez que ingresan a robar aquí. Ingresaron tranquilos, no me percaté, pero un cliente me avisa porque estaban sospechosos. Les pregunto qué es lo que desean e intentaron empujar la puerta, yo presioné la alarma y ellos se dieron media vuelta, pero la policía ingresó y los detuvo", narró la trabajadora del local para 24 Horas.