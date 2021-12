Paul Neira: especialista opina sobre regreso a clases presenciales en marzo

Paul Neira, especialista en políticas y cambio educativo, estuvo en 24 Horas Edición Mediodía, donde opinó sobre la nueva medida del Gobierno, que estipula el regreso a las clases presenciales en marzo del año 2022. Sin embargo, uno de los puntos que criticó, es la limitación a tan solo 4 horas, de la jornada educativa en ámbitos urbanos.

"La cosa discutible es que en ámbitos urbanos sólo se va a poder tener clases de cuatro horas lo cual no tiene un sustento técnico, no tenemos sustento de evidencia y si comparamos con otros países de la región como Chile Argentina Colombia Bolivia, ellos ya vienen teniendo clases con jornada completa y no ha habido ninguna diferencia respecto al tema del contagio", señaló Neira.

En tanto, el especialista saludó la iniciativa del Gobierno, que precisó que la nueva distancia obligatoria para evitar contagios pasa de ser de 1.50m a tan solo 1 metro.

"Una cosa que hay que celebrar digamos, es que antes, el Ministerio de Educación sostenía la posición de nuevo anti técnica de que era un 1.50m la distancia entre estudiantes, ahora es de 1 metro, y eso va a facilitar a que la mayor cantidad posible estudiantes de los colegios que van a abrir el próximo año, puedan acceder al servicio educativo de manera presencial", dijo.

PORCENTAJES FAVORABLES

Paul Neira señaló que ve con optimismo esta medida, pues los porcentajes de vacunación alcanzan niveles bastante aceptables en el ámbito educación.

"Los porcentajes de vacunación de docentes con 2 dosis, es decir, con la estrategia completa de vacunación está muy cercana casi al 100%, estamos en el 93% o 94%, no solo de los docentes, sino además de los que trabajan en el sector educación en los colegios, es decir, la limpieza, seguridad, el director, los administrativos, de todas es una cifra enorme, y en comparación con otros países estamos muy bien a ese sentido pero respecto a este anti incluso si sumamos la vacunación de estudiantes de 11, 12 años a 18 años que es básicamente el final de la primaria y comienzo y toda la secundaria también estamos muy bien, tenemos un 60% de estudiantes con una vacunación completa", indicó.