Jorge Muñoz presenta la fachada restaurada de la Iglesia Santa Rosa

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, estuvo presente en la presentación de la recuperada fachada de la Iglesia Santa Rosa, en la avenida Tacna.

Durante la presentación de esta obra y la ruta turística, con calles señalizadas y espacios de esparcimiento para pobladores y turistas, el alcalde se dio tiempo de opinar sobre las recientes medidas dictadas por el Gobierno, para evitar la propagación del coronavirus.

“La medida tomada por el Ejecutivo es una medida parcial, es decir, que no se consuma alcohol o que no se consuman alimentos, y dejar a discrecionalidad el control de las municipalidades me parece que le ha faltado fuerza. Hay que ser muy cuidadosos sobre todo en estos momentos en que la variante ómicron está haciendo más impacto en la ciudadanía", manifestó.

Jorge Muñoz consideró que los ciudadanos deben extremar cuidados para evitar contagiarse de la COVID-19 en estas épocas navideñas, al comentar la falta de control en algunas galerías de Mesa Redonda para la presentación del carné de vacunación.

“Cada ciudadano tiene que ser responsable. Hay gente que no se ha vacunado. Hay que llamar a las personas que se vacunen, que guarden la distancia social, que no dejen de usar las mascarillas. Todos tenemos que ser responsables en estos momentos”, sentenció.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el consumo de bebidas alcohólicas y comidas en las playas está totalmente prohibido durante los días 25 y 26 de diciembre del 2021 y los días 1 y 2 de enero del 2022, como medida preventiva en el marco de la pandemia del COVID-19.

Durante una conferencia de prensa, el titular del Minsa indicó que las personas que acudan a las playas deben portar sus carnet de vacunación y que las municipalidades podrán establecer más restricciones.