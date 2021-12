Callao: Vecinos se quejan por obras inconclusas de pistas, veredas y desagüe

Los vecinos del Cercado del Callao se vienen quejando ante las obras de mejoramiento de pistas, veredas y alcantarilla, inconclusas por parte del alcalde del Callao, Pedro López. Según mencionan los vecinos la obra debió haber culminado en el mes de mayo de 2021. Sin embargo, han pasado más de 400 días y la obra continua inconclusa.

Asimismo, los vecinos chalacos pasan su día a día con polvo, ratas, moscas y accidentes de tránsito, debido a los forados hechos en las pistas, las obras inconclusas y más aún cerca a la navidad.

Sin embargo, los vecinos exigieron explicaciones a las autoridades, del porqué no culminan o retoman las obras, a lo que uno de los vecinos expresó “hay muchas excusas, no respuestas. Como, por ejemplo, por la pandemia y el estado de emergencia. Yo me pregunto: ¿Cuántos municipios en Lima y Callao, no han terminado sus obras por la pandemia?”.

“El nivel crítico de la pandemia se levantó hace varios meses y el alcalde Pedro López sigue demostrando inoperancia e ineficiencia”, continuo expresando el hombre.

Otra de las vecinas, se pronunció por este hecho y manifestó indignada que llevan “dos años en estas condiciones con ratas, infecciones y olor a desagüe”. Además, manifestó comentó que los bomberos, las ambulancias y la policía, no pueden ingresar, para atender las emergencias, debido a las obras inconclusas.

Cabe resaltar que, el cruce de la avenida Grau, con el Jirón Saloom es una vía de evacuación en caso de tsunami, tomando esa vía como ruta hacia el parque zonal Yahuar Huaca. Cabe resaltar que, ante las obras inconclusas las personas discapacitadas también son las más afectadas.