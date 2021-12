San Borja: Detienen a extorsionadores por ataque a casa de empresario

La delincuencia continúa afectando a varios distritos de Lima, pues cuatro delincuentes dispararon a una casa de tres pisos en horas de la noche. Ellos se trasladaban en un auto Sedán de color rojo. Cabe señalar que el ataque sería un caso de extorsión a un próspero empresario.

El ataque ocurrió en la calle Alberto Hidalgo, en el cruce con el pasaje Benito Pérez Gáldos, en el distrito de San Borja. No obstante, a tan solo dos cuadras del lugar, donde ocurrió la balacera se intervino a dos sujetos, los cuales han sido identificados por la policía como Eduardo Carlos Cuentas (43) y Ayrton Emanuel Cuchachi (25).

Cabe mencionar que, en el interior del auto se encontró una placa clonada, que no correspondía directamente al vehículo.

Según la policía, todo indica que se trata de un acto de extorsión, puesto que no se llevaron objetos, ni artículos de la vivienda.

Asimismo, Uno de los detenidos, Eduardo Carlos Cuentas, refirió que él solamente era el taxista y que había sido amenazado por estos delincuentes. “A mí me tomaron un taxi, y me sacaron un arma para que me estacione en una casa. Yo estaba conduciendo y me tomaron taxi 3 sujetos y estos me amenazaron con un arma para pasar por la calle y me dijeron que pase por ahí”, dijo el detenido.