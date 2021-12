Martín Vizcarra exigió a Minsa aplicarle la segunda dosis contra el COVID-19

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, exigió al Ministerio de Salud (Minsa) aplicarle la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, ya que según aseguró no puede ingresar a centros comerciales por qué en el sistema figura que cuenta solo con una dosis.

"Yo actualmente no puedo ir a ningún ambiente cerrado, porque mi carnet de vacunación dice que tengo sólo una dosis y el padrón dice que no me puedo vacunar en la segunda dosis", señaló Vizcarra Cornejo.

Además, Vizcarra, aseguró que el Minsa estaría atentado contra su derecho a la salud tras ser retirado del padrón de vacunación.

TRISTE NAVIDAD PARA VIZCARRA

En esa línea, Martín Vizcarra aseguró que, el no estar vacunado con las dos dosis le está trayendo problemas en esta Navidad, ya que no puede ingresar a los centros comerciales para comprar regalos.

"No puedo ir al banco a hacer un trámite, no puedo ir a una farmacia a comprar medicamentos [...] Si quisiera ir a comprar, incluso, un pequeño regalo por Navidad a un centro comercial, no podría", expresó.