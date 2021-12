¡Exclusivo! Víctima de violación denunció que policía se negó a ayudarla

Una mujer de 29 años, quien prefiere quedar en el anonimato, vive los días más difíciles de su vida. Hace unos días subió a un taxi donde fue dopada para luego ser secuestrada y violentada sexualmente por un taxista.

Según contó la víctima, el último domingo a las 5:30 p.m. salió del centro comercial del Jockey y abordó un taxi con dirección hacia su centro de trabajo en Miraflores, sin embargo, a pocos metros exactamente en el óvalo Monitor empezó su pesadilla.

“Comenzó a rociar el desinfectante cuando yo me di cuenta de eso yo le dije que está haciendo y me dijo que estaba desinfectando el auto baje la luna y como estaba en movimiento el carro baje la luna y al minuto Yo estaba cabeceando me quedaba dormida”, contó la víctima.

“Sentí el cuerpo que me pesaba de ahí ya no me acuerdo más solo recuerdo que en algún momento desperté y veía sombras personas más personas, pero solo sombras luego desperté el lunes al mediodía desnuda manchada y estaban mis cosas en el piso mis documentos se llevaron mi teléfono mi dinero solamente me quise limpiar para salir de ahí me cambié me puse mi ropa y salí corriendo de ahí”, agregó.

FAMILIA DE LA VÍCTIMA DENUNCIA QUE NO FUERON ATENDIDOS EN LA COMISARÍA

La familia tras su desaparición logró rastrear el celular de la mujer. Ellos llegaron en la madrugada hasta la comisaría de Pro en Los Olivos para pedir ayuda y encontrar a la víctima, pero no fueron atendidos.

Han pasado tres días de este terrible episodio, la víctima todavía tiene marcas y golpes en el cuerpo que le ocasionaron sus agresores. Ella viene siendo atendida por un equipo del Ministerio de la Mujer que solo en el 2021 ha identificado a más de 18 mil víctimas de violencia sexual.

Un equipo de Inspectoría de la Policía Nacional llegó hasta la comisaría de Pro para iniciar una investigación que permita identificar a estos malos efectivos que no ayudaron a la víctima.