“We All Together”: Músico peruano Carlos Guerrero fue ingresado a UCI

Era el año 1971 cuando la banda “We All Together” irrumpió en el ambiente musical. 5 jóvenes talentos liderados por Carlos Guerrero, se convirtieron en una de las bandas de culto del rock peruano.

Pero, lamentablemente el último sábado, Guerrero fue internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local, con su salud muy deteriorada, ya que empeoró tras el fallecimiento de su hermano menor y por secuelas de la covid-19.

El también locutor de Radio Mágica, se encontraba preparando una nueva producción We All Together y listo para volver a los escenarios presenciales con su homenaje a los Beatles un día en la vida. Sin embargo, Carlos Guerrero necesita del cariño de sus fanáticos.

Por lo que, familiares y amigos iniciaron una campaña de apoyo para cubrir los gastos médicos, y es que la enfermedad tomó al músico sin seguro de salud.