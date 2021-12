Armas no letales: Instructor explica el uso de estas armas para su defensa personal

La defensa personal es muy importante para las personas y más aún con la creciente delincuencia en las calles de Lima y a nivel nacional, especialmente en las fiestas navideñas.

No obstante, el instructor y especialista en armas no letales, Angelo Bourastis mostró a las cámaras de Panamericana Televisión, el momento en que se disparaba un arma no letal. Cabe recordar que, este tipo de armas utilizan municiones que sueltan perdigones.

Asimismo, “las armas no letales han sido concebidas para no matar, pero si para ser sumamente efectivas en la reducción de criminales o de cualquier tipo de agresiones. Para la protección del hogar, empresas mineras, petroleras, como también la legítima defensa en general”, explicó el instructor al reportero de 24 horas, edición mediodía.

De esta manera, este tipo de armas cuenta con una gran variedad de equipo y de municiones, como del tipo lacrimógenas, siendo disparadas a gran velocidad. Según el tamaño de las armas no letales que se usen, la de mayor alcance tiene un disparo de 40 metros de alcance efectivo.

Además, el instructor explicó que, las municiones que emplean este tipo de armas, son disparadas con propulsiones de nitrógeno, o gas carbónico o aire comprimido de alta compresión, hacia el cuerpo.

Es importante señalar, que este tipo de armas son de peso liviano y están diseñadas para no introducirle balas de verdad.

El instructor fue consultado sobre que personas pueden utilizar este tipo de armas y el tipo de instrucción que debería tener el portador y su forma de adquisición, a lo que respondió: “Cualquier persona puede tener este tipo de armas siempre y cuando no tenga antecedentes policiales, ni penales”.

Incluso, el instructor mención que: “A la hora que se hace la venta del arma, la empresa que las vende tiene que tener las licencias de SUCAMEC, para la importación y comercialización de estas armas, pues comprárselo a cualquier persona no es legal”.