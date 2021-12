Actriz Miluska Eskenazi: Le envían mensajes racistas tras anunciar que interpretará a hada en obra teatral

La actriz Miluska Eskenazi se convirtió en el blanco de muchos comentarios discriminatorios y racistas en las redes sociales por su color de piel y su aspecto físico al promocionar su obra de teatro “Brilla ahora”, proyecto que prepara junto a su novio y donde tendrá el papel de un hada.

La actriz indicó que en anteriores ocasiones ya ha sufrido ataques similares y que, debido a ello, ahora debe aprender a convivir con el miedo de que algo más pueda ocurrirle.

Algunos usuarios no están de acuerdo con que Miluska encarne a la protagonista de esta historia navideña porque consideran que no “encaja” con el perfil y que no cumple con los estándares de belleza que debe tener el personaje.

“Lamentablemente estoy siendo atacada por una persona que dice lo siguiente: que yo no estoy dentro del estándar que se necesita o se requiere para ser un hada o una princesa. Que soy demasiado fea”, expresó la actriz.

CAMBIOS EN LAS GRANDES EMPRESAS

Actualmente, con el objetivo de terminar con la discriminación y el racismo, megaproducciones como Disney vienen rompiendo estereotipos para algunos de sus personajes. Tal es el caso de Halle Bailey, la actriz afroamericana que fue escogida para interpretar a la sirenita.

Asimismo, marcas internacionales como Victoria’s Secret cuentan con modelos de talla grande para promocionar sus prendas.