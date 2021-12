Magdalena: inspector salva a menor que se ahogaba en el mar

Un fiscalizador salvó a un menor de edad de morir ahogado en una de las playas no aptas para bañistas del distrito de Magdalena. Ambos lograron salir del mar a salvo.

El agente municipal, de nombre Eduardo Alfaro, y quien también es médico y rescatista, luchó durante varios minutos por salvar al adolescente de 14 años de edad.

“Tomé la iniciativa, me saqué mi uniforme y todo lo que tenía puesto, y me interné con una soga que fue lo único que encontré a la mano. (...) Al momento que llegué, las primeras palabras del menor fueron ‘señor, por favor, ayúdeme, no me deje morir’. Esas palabras que el menor me dio fueron aliento para luchar y tratar de sacarlo de ese lugar”, expresó Alfaro.

El agente también aseguró que está capacitado para realizar cualquier tipo de labor de rescate y de primeros auxilios y que, junto a su equipo, han recibido capacitaciones en rescate fluvial.

MUNICIPALIDAD LLAMÓ A LA REFLEXIÓN

La Municipalidad de Magdalena hizo un llamado a la reflexión del público y recalcó que no todas las playas del distrito son aptas para los bañistas.

El Coordinador Central de Comunicación de la Municipalidad de Magdalena, Aldo Reyna, señaló que harán más patrullaje en la zona y que están colocando dos motorizados y una unidad de automóvil a fin de evitar accidentes como el ocurrido.

MUNICIPIO OTORGARÁ RECONOCIMIENTO

El municipio del distrito indicó que reconocerá la acción de valentía de Eduardo Alfaro y le otorgará un día libre, así como un presente que incentive la labor de seguridad que promueve la institución.