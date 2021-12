Repartidor de gas que fue atropellado se encuentra grave y sus familiares piden ayuda

Un repartidor de gas se encuentra muy grave en una cama UCI y en estado de coma tras ser embestido por una mototaxi, en Chorrillos. Al respecto sus familiares piden ayuda para costear los gastos médicos, pues en estos momentos el responsable de este lamentable accidente se encuentra libre.

"El chofer que se ponga la mano en el pecho y nos ayuden con los gastos. Nos piden pañales, leche y medicina (...) No sé si algún doctor se compadece de mi para que me ayude con mi hijo porque yo no tengo dinero. Estamos pensamos hacer una actividad para cubrir los gastos", contó la madre.

Sobre el chofer del mototaxi, otro familiar declaró que el hombre se encuentra no habido. No obstante, agregó que este le dio la suma de 500 soles tras el accidente. Por otro lado, la madre de la víctima contó que su hijo cuenta con SIS, pero no es suficiente para solventar los gastos.