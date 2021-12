Élice sobre declaraciones de Castillo en el IV Congreso de Rondas Campesinas: "El presidente esta mal asesorado"

Luego de que Pedro Castillo anunciará que se someterá a las investigaciones que haga las rondas campesinas, el ex ministro del Interior, José Élice, consideró que el jefe de Estado no esta bien asesorado y no puede.

"El presidente no ha sido bien asesorado definitivamente. Las rondas campesinas tienen su legislación y pueden actuar en materia jurisdiccional contribuyendo a resolver conflictos dentro del ámbito territorial y social de las comunidades campesinas y nativas", expresó Élice.

Además, el ex Mininter señaló que para crear una oficina como la que está sugiriendo tendría que hacer una propuesta ley mínimo.