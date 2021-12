Fiscal Omar Tello descartó ilícito penal reuniones de Castillo en Breña

Esta mañana, el fiscal Anticorrupción Omar Tello negó investigación al presidente Pedro Castillo por las reuniones realizadas en la casa del pasaje Sarratea en Breña.

“Si me hablan de las reuniones que habría tenido en la sede Breña, los fiscales que iniciaron turno no han iniciado investigación porque no hay una sospecha directa sobre ello”, expresó Tello.

La abogada penalista, Romy Chang, dijo que las declaraciones del fiscal respecto a que no habría ningún indicio o ningún elemento, no le correspondería investigar al jefe de Estado.

Por otro lado, en horas de la tarde la Fiscalía de la Nación, anunciaba mediante su cuenta de Twitter que abrió una indagación premiliminar en contra de Bruno Pacheco por presunto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía aseguró que esta indagación servirá para determinar la materialidad del delito y la identificación de otras personas que pudieran estar involucradas.

Sin embargo, pese a estos anuncios en redes sociales, para Chang hace falta un poco más de firmeza por parte de la fiscalía de la nación.