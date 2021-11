Cercado de Lima: vecinos piden que Hospital San Bartolomé no elimine sus desechos en su calle

Entre empujones y amenazas los efectivos policiales se enfrentaron a un grupo de vecinos de la cuadra 2 del pasaje Teodoro Peñaloza en el Cercado de Lima, quienes desde antes que inicie la pandemia del coronavirus, piden al Hospital San Bartolomé que no eliminen residuos del nosocomio en su cuadra.

Según denuncian los vecinos de esta zona, han intentado tener contacto con el director de este nosocomio, no obstante, no han obtenido respuesta. Los vecinos también indicaron que gresca con efectivos policiales se debió a que ellos como junta vecinal estaban exigiendo que no eliminen los residuos del hospital en su cuadra.

Uno de los vecinos que fue agredido por los efectivos policiales, pidió que la puerta de los residuos del hospital sea retirada para evitar que los moradores se vean afectados y no hayan más conflictos.