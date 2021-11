Bruno Pacheco permaneció hora y media en Palacio de Gobierno para reunión

El investigado exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, volvió a Palacio de Gobierno, a pesar de ya no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.

Pacheco, quien fue hasta hace unos días la mano derecha del presidente de la República, Pedro Castillo, y a quien se le encontró 20 mil dólares en efectivo en el baño de su oficina, ingresó a la sede del Ejecutivo a las 9:25 a.m. y permaneció hasta las 10:59 a.m.

Según el Portal de Transparencia, Pacheco tuvo una reunión de trabajo con Beder Ramón Camacho Gadea, nuevo subsecretario general del despacho presidencial, quien antes había sido nombrado precisamente por Pacheco como Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del Despacho Presidencial.

¿LA PRESENCIA DE PACHECO EN PALACIO DE GOBIERNO PODRÍA PERJUDICAR LAS INVESTIGACIONES?

Pacheco viene siendo investigado por tráfico de influencias debido a presuntas presiones que habría ejercido sobre el jefe de Sunat para favorecer a empresas y personas.

Sin embargo, la abogada penalista Romy Chang aclaró que Pacheco vuelve con total libertad a Palacio de Gobierno porque la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida contra el exfuncionario.

¿ESTE CASO PODRÍA AFECTAR AL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO?

En el tuit donde Pacheco anunció su renuncia, aseguró que dio un paso al costado para evitar que el mandatario sea objeto de un campaña de desprestigio.

Cabe recordar que Bruno Pacheco no entregó su celular a la Fiscalía durante la diligencia, argumentando que no lo tenía en ese momento. Por ahora, no se ha solicitado ninguna medida contra el exsecretario del despacho presidencial.