Mujer fue secuestrada por falso colectivero y le robaron S/20 mil de sus cuentas bancarias

Una mujer vivió momento de terror, luego de subir a un falso colectivo en la Av. Javier Prado cuando salía del centro financiero de San Isidro, a la altura del hotel Westin, para ir a su casa. Ella jamás imaginó que le robarían S/20 mil y la dejarían malherida.

La agraviada contó que ella decidió subirse al colectivo tras verificar que en el asiento del copiloto había una chica “bien vestida”, lo que le generó confianza. Sin embargo, su calvario iniciaría a la altura de la Av. Arequipa.

“Yo me subo detrás de la chica y más o menos cuando doblan por la Av. Arequipa, la chica gira, saca una pistola y me dice ‘esto es un asalto’. Me dice palabras muy fuertes y yo intento bajar del vehículo y ella con la cacha de la pistola me rompe la nariz, me la abre a tal punto que tengo una herida abierta con puntos y me desvió el tabique. Me empezó a tirar puñetes, el hombre me agarró y en ese lapso subió otra persona que era un delincuente también”, detalló.

Luego de dos horas de haber permanecido secuestrada y golpeada por estos sujetos, la abandonaron en el distrito de La Perla. Aparte del dinero sustraído de sus tarjetas de débito y de crédito, se llevaron su teléfono móvil y una laptop valorizada en más de 4.000 soles.

La joven solicita a las entidades bancarias que asuman el monto de lo sustraído, ya que cuentan con un seguro para estos casos. Además, pidió a las autoridades luchar frontalmente con la delincuencia que hace de las suyas día a día.