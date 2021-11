Audios revelarían que Aníbal torres se reunió con Virgilio Acuña para negociar indulto para Antauro

La liberación de Antauro Humala vendría siendo negociada entre el ministro de justicia y derechos humanos Aníbal Torres y Virgilio Acuña, hermano del líder de Alianza Para el Progreso, Cesar Acuña.

Así lo reveló Correo mediante un audio al cual accedió y que fue enviado al grupo de Whatsapp “Antauro Libertad", conformado por etnocaceristas.

Además, adjuntó a estos chats, una fotografía en la que se ve juntos y sonrientes a Virgilio Acuña y Aníbal Torres.

El medio escrito aseguro que el interlocutor es Fabián Quispe Arohuillca, autodenominado asistente de Virgilio Acuña.

Esta reunión sería a la que se hace mención en el audio y en la que no solo se habría conversado sobre un posible indulto a Antauro Humala, sino también al expresidente Alberto Fujimori. Correo, no obstante, no suscribió la fecha de envío de este audio o de la fotografía.

Conversamos con la abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, y descartó que se venga negociando un indulto para su defendido

Aclaró que continúan luchando por lograr la liberación del líder etnocacerista mediante la figura de "libertad por redención" debido a que, según ella, Antauro Humala ya habría excedido su pena.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sentenció a Antauro Humala en el 2009 por los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego y daño y secuestro agravados en perjuicio del Estado y de un grupo de policías.

Recordemos que, en agosto de este año, la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, determinó que Humala debía cumplir su detención hasta el 02 de enero de 2024.

Por estos motivos, el abogado penalista Carlos Caro considera que el indulto para el líder etnocacerista no procedería.

Recordemos que, durante la campaña presidencial, el presidente Pedro Castillo aseguro en más de una ocasión que de llegar a ser electo le otorgaría el indulto a Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión por el llamado Andahuaylazo en el 2005.