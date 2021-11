La Punta: policías hacen intervenciones sin armas ni implementos

Sicariato, delincuencia y venta de drogas son solo algunos de los problemas que se vive a diario en el Callao y que la Policía Nacional intenta combatir. Sin embargo, una grave denuncia desde el interior de esta institución vuelve a generar polémica.

Algunos de los reclamos de los sub oficiales de La Punta reclamaron que salieron a realizar un operativo, sin portar ninguno de sus implementos. Esta acusación quedó registrada en un video que se volvió viral en redes sociales generando la intervención de la Inspectoría General de la Policía.

Según el Coronel en retiro, Juan José Santiváñez, estos operativos de control de identidad corresponden a un plan nacional de la Policía para combatir la criminalidad. Por lo que no queda claro por qué salieron estos efectivos sin su armamento.

Un equipo de 24 Horas fue en busca del Comisario de La Punta, el Mayor PNP Raúl Portella Falcón, a quien acusan estos sub oficiales. Él los atendió y aseguró que este vídeo no se ajusta a la realidad, ya que según su versión estos agentes policiales finalmente no participaron del operativo porque fueron regresados a la comisaría al notar que no contaban con los implementos necesarios. Además, indicó que todo se debería a un mal accionar de los propios sub oficiales.

La Policía Nacional emitió un comunicado indicando que la investigación se encuentra en manos de la Inspectoría para determinar posibles responsabilidades en este hecho que vuelve a manchar la imagen de esta institución.

El Mayor Portella Falcón fue sindicado por la Fiscalía en el 2020 como presunto integrante de la banda "La Jauría del Sur", encabezada por el alcalde de Punta Negra, vinculados al delito de tráfico de terrenos.

Los vecinos de La Punta quedaron sorprendidos al conocer esta nueva denuncia al interior de la Policía que no solo pone en riesgo la vida de los efectivos sino de los ciudadanos.