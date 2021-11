Mayores de 45 años deben portar carnet con doble vacunación si desean ingresar al transporte público

La medida anunciada hace un mes por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, que exige que las personas mayores de 45 años deberán portar carnet con doble vacunación para ingresar al transporte público entró en vigencia este lunes.

De acuerdo a algunos pasajeros, la exigencia impuesta no se estaría cumpliendo. Hasta el momento, no existen sanciones para aquellas personas y empresas de transporte interprovincial que no acaten dicha medida.

A partir del próximo 15 de diciembre, toda persona mayor de 18 años deberá presentar su cartilla física o virtual de vacunación para ingresar a cualquier espacio público cerrado.