¡Buenas noticias! La niña que fue atacada con un ladrillo se recupera favorablemente

La madre de la pequeña Romina de 3 años de edad, que fue atacada por un sujeto con aparente problemas mentales, informó que su hija se despertó en horas de la tarde y los médicos le indicaron que se viene recuperando favorablemente.

"Mi hija todavía no habla, abrió sus ojos y movió su cabeza. Le hablé, me escuchó y me reconoció. Estoy feliz porque los médicos me han dicho que es una niña muy fuerte y que está fuera de peligro y que poco a poco se irá recuperando", expresó ante las cámaras de Panamericana Televisión.

Además, agradeció la cadena de solidaridad que se inició tras conocerse el lamentable hecho que puso en riesgo la vida de su pequeña hija.

Si usted cuenta con las posibilidades económicas y puede ayudar a costear los tratamientos para la recuperación de la menor de 3 años de edad, usted puede hacerlo a la cuenta de BCP: 1910-5684150064.