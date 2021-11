Mujer sufrió el robo de su celular y delincuentes aprovecharon para sacar préstamo de S/25 mil

Una mujer, identificada como Rossela Palacios, sufrió el robo de su celular a mano armada el pasado 4 de setiembre en el distrito de Pueblo Libre, y hoy denuncia que los delincuentes han hecho un préstamo de S/ 25 mil desde su aplicativo Interbank.

Contó que su pareja se acercó a la comisaría y le dijeron que bloqueara sus tarjetas, pero ella no lo hizo porque no contaba con dinero. "(...) al consultar con la agente del banco me indica que se habían hecho cuatro retiros de 5 mil soles", comentó.

La mujer cuestionó que la entidad pueda otorgar un préstamo con tan solo un clic desde el celular y sin ninguna firma. Finalmente, pudieron localizar el celular y además identificaron a la persona que realizó uno de los retiros: Ángel Victorio Frenzne.

PIDE QUE INTERBANK ASUMA EL PAGO

En otro momento, la víctima denunció que Interbank la llama todos los días para que pague dicho préstamo y le piden que pague los intereses con la cuota de S/ 1800. En ese sentido, exige que sea el banco quien asuma el pago de S/ 25 mil, pues ella salió perjudicada por la falta de filtros.

INTERBANK SE PRONUNCIA

Interbank emitió un comunicado en el que precisa que "desde un inicio han venido realizando una investigación minuciosa de acuerdo a su procedimiento interno". "Lamentamos los inconvenientes que nuestra clienta ha registrado luego del robo de su teléfono celular y la posterior estafa y usurpación cometida por los delincuentes", empieza.

"Queremos informar que hemos estado intentando comunicarnos con nuestra cliente para brindarle una solución. Del mismo modo, nos mantendremos en permanente comunicación para seguir el caso", indican.