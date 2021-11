INSN: madre de familia pide ayuda para salvar la vida de su hija que necesita ser operada

Una mujer solicita ayuda urgente para salvar la vida de su pequeña hija de un año y medio, ya que padece de una malformación vascular cerebral.

Ella fue trasladada desde el Hospital 2 de Mayo hacia el Hospital del Niño en Breña hace un año, sin embargo, sus pedidos para que su pequeña sea tratada, no son escuchados para las autoridades.

La madre de familia denuncia que la atención es muy precaria, no la reciben, y no le dan una fecha exacta para la operación. Esto le genera terror, pues su pequeña convulsiona constantemente debido a que no es tratada.

Por ello, Elsa Cabanillas hace un llamado al Ministerio de la Mujer y al Gobierno, para que la apoyen, ya que no cuenta con los medios necesarios para una atención privada.

Toda ayuda es bienvenida, para comunicarse puede llamar al 991 721 036, o apoyar a la cuenta bancaria BCP 19105555245057.