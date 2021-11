Luis Barranzuela: vecina de ministro afirmó que música registrada en medios era de su casa

La vecina del ministro Luis Barranzuela, Sofía de la Cruz, afirmó este martes que la música a alto volumen que se difundió en algunos medios no corresponde a la casa del ministro, sino que fue de una reunión que ella misma realizó en su casa.

En declaraciones a 24 Horas Mediodía, la ciudadana indicó que "no tengo necesidad de salir en beneficio de nadie pero hay que decir las cosas como son". Afirmó además que periodistas habrían intentado convencerla de grabar al interior de la vivienda.

No obstante, la mujer no pudo elaborar por qué no aclaró este detalle en su momento. Aseguró además que "en ningún momento vino una autoridad a pedir que bajen el volumen". Agregó que no vio en ningún momento de este episodio a los agentes municipales.

Ante los cuestionamientos por esta versión, ya que además fuentes del municipio serían contrarias a ella, aseguró que no puede decir "lo que pase en la casa del vecino". "Eso tienen que hablarlo con él".

Las críticas y polémica continúan para el titular del Interior, quien habría mantenido una reunión en su casa el 31 de octubre con presencia de otras cuestionadas figuras, pese que estaba prohibido.