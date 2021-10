Cineplanet causa polémica con salas de cines exclusivas para personas no vacunadas

La medida anunciada por una de las cadenas de cines más concurridas en nuestro país, de habilitar salas exclusivas para personas no vacunadas, ha generado polémica, ya que no se sabe qué tan seguro sería realizar esta medida aún en plena pandemia.

De acuerdo a la información que brinda su página, en la sala para no vacunados, que ya está disponible para el público, no se permitirá el consumo de alimentos y bebidas, por lo que el uso de las mascarillas será permanente, a diferencia de las salas para vacunados donde sí se permiten alimentos.

Esta semana, el Gobierno anunció que el país superó las 15 millones de personas vacunadas con ambas dosis, un proceso de vacunación que todavía no ha terminado, como los contagios, teniendo en cuenta que todavía existe un número que hasta el momento no se decide en recibir o no la vacuna contra el Covid-19.

Solicitamos una entrevista a los representantes de la cadena de cines, sin embargo, hasta el cierre de este informe, no recibimos respuesta.