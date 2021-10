SJL: delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes de pollería

Esta noche, cámaras de seguridad de una pollería registraron el violente robo al interior del restaurante ubicado en la urb. Mariscal Cáceres, en San Juan de Lurigancho.

El dueño del negocio mostró su indignación luego de asegurar que la Policía Nacional no quiso tomar la denuncia. "No me aceptaron la denuncia porque fui al siguiente día, no pude ir al mismo rato, ya que tenía que bloquear mis tarjetas y mi celular", expresó la víctima.

Asimismo, el hombre manifestó su preocupación por el asalto, pues dijo que si bien es la primera vez que le ocurre, en la zona hay constantes robos a los negocios.