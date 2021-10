Villa El Salvador: asaltan a mano armada a trabajadores de canal de televisión

Tierra de nadie. Un hampón con pistola asaltó violentamente a una pareja de amigos en la calle 14 de Villa El Salvador, luego de que retiraran dinero de un agente bancario.

Los agraviados quienes son trabajadores de un canal de televisión relataron que entregaron el celular sin ningún tipo de resistencia, sin embargo el delincuente no contento con el motín se abalanzó sobre la joven que gritaba desesperadamente.

"No hay serenos, patrullas, ni nada, estamos abandonados", lamentó uno de los afectados. Vecinos alegaron que este no es un hecho ajeno, debido a que los asaltos son recurrentes, es por esta razón que los negocios deciden no abrir sus puertas.