Gobierno Regional del Callao negó que planta de oxígeno esté fuera de servicio

Después de un mes y 9 días de su inauguración, la planta de oxígeno de 100 metros cúbicos ubicado al costado del Hospital San José, aún no funcionaria. Según el regidor de Carmen de la Legua, se debe a la falta de una conexión eléctrica especial para la planta.

"El director del hospital me dijo que la planta no funcionaba por un tema de la toma eléctrica y que no podía conectarla directamente al hospital porque al conectarla consume mucha energía y dejaba sin abastecimiento al resto de los locales del hospital", comentó Henry Cornejo.

El regidor cuestionó la realización del estudio técnico y detalló que para cualquier obra de esta magnitud, lo primero que se debe tener en cuenta es el tipo de conexión.

El equipo de PTV se comunicó con el Gobierno Regional del Callao y descartaron que este fuera de servicio.

Sin embargo, el gerente de infraestructura del Gobierno Regional del Callao, comentó que por ahora no es necesario que esté en funcionamiento debido a que disminuyo la demanda de oxígeno medicinal la cual cubren con la planta de oxígeno de 20 metros cúbicos que hay dentro del hospital San José.