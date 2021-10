Periodistas realizan su trabajo desde la calle debido a la desatención del Gobierno

Desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo, la participación de la prensa en actividades del Ejecutivo ha sido limitada, el diálogo con las autoridades solo se ha dado en muchos casos abordando a ministros mientras caminan y lo que sí ha sobrado son los maltratos a periodistas que fueron agredidos o insultados solo por hacer su trabajo.

Atrás quedaron los tiempos en que los periodistas hacían su trabajo desde las salas de prensa de Palacio de Gobierno, un espacio diseñado especialmente para esa labor pero que hoy no es utilizado.

Y es que al estar impedidos de ingresar a la sede del Consejo de ministros o a Palacio de Gobierno, los periodistas han optado por colocar sillas plegables en los exteriores de la Casa de Pizarro para soportar las largas jornadas de trabajo.

Cansados de permanecer más de ocho horas de pie bajo el sol o la garúa, algunos reporteros y camarógrafos han tenido que improvisar una especie de sala de prensa portátil en la vía pública pues desde el Ejecutivo no hay luz verde para cubrir sus actividades de manera directa desde que Pedro Castillo asumió la presidencia.

Quienes no tienen sillas plegables o bancos intentan descansar en las gradas de la estación desamparados o cubrirse del sol en alguna de sus grandes columnas.

La indiferencia de las autoridades del Poder Ejecutivo ante las condiciones desfavorables en las que trabajamos los periodistas que cubrimos sus actividades, ha llevado a los colegas a tomar sus propias medidas.

EN EL CONGRESO

Si bien de parte de la Mesa Directiva del Parlamento no ha habido agresiones contra la prensa, la gestión de la presidenta del Congreso, para otorgar facilidades a los periodistas no difiere mucho de la del Ejecutivo.

Allí se ha instalado un amplio toldo y se han colocado sillas de plástico, sin embargo, los periodistas no pueden moverse de este punto para realizar su cobertura. Es decir, si un congresista no desea acercarse hasta este punto, la prensa no podrá tener alguna declaración de los parlamentarios.