Luis Gonzales Posada sobre Richard Rojas: No cualquier persona puede ir de embajador político

Luego de que se diera a conocer que el hombre de confianza de Vladimir Cerrón, Richard Rojas no fue aceptado por Panamá para que pueda ejercer como embajador, el ex canciller, Luis Gonzales Posada opinó sobre la situación y señaló que no cualquier persona puede ser embajador.

"No cualquier persona puede ir de embajador político, tienen que cumplir requisitos mínimos para que lo acrediten a un cargo de esa naturaleza porque representa al presidente de la República y en consecuencia al país", expresó Gonzales Posada.

Además, El gobierno propuso a Oswaldo de Rivero como embajador en Estados Unidos, un diplomático de 85 años en situación de retiro y hasta el momento no hay ninguna respuesta.

Sobre el silencio del país norteamericano, el ex canciller señaló que se debe a los dimes y diretes por parte de los altos funcionarios del gobierno, quienes señalaron en algún momento romper vínculos con dicho país y que ahora se agrava con la erradicación de la coca.