Embarazada con contracciones esperó 12 horas de pie por atención en la Maternidad de Lima

Esta noche una mujer con 38 semanas de embarazo, denunció que los médicos de la Meternidad de Lima, le negaron la atención y aseguró que los especialistas le pidieron que recurra a Puente Piedra, distrito en el que vive.

"Me dijeron que no pueden atenderme porque tengo que estar dilatada hasta 10, a pesar de que tengo una cesárea programada. Me dijeron que mis dolores no son contracciones. Además me dijeron que esto no es un hotel porque entonces se tendría que atender a todas las personas", denunció Yolanda quien ya había acudido también el día de ayer a la Maternidad de Lima.

Su esposo, Daniel Galindo, recurrió a Panamericana Televisión para pedir ayuda por su esposa, quien presentaba contracciones y cuyo estado de salud empezaba a preocupar a toda la familia, pese al rechazo de los especialistas como denunció, su esposa logró ser atendida después de que la denuncia se hiciera pública a través de las cámaras de Panamericana Televisión.

Sin embargo, este no sería el único caso. Un equipo de Panamericana Televisión registró otras denuncias de familiares que aseguraron que, los médicos se han comportado de forma indiferente pese a las contracciones y malestares de las embarazadas que recurren a la Maternidad de Lima.