Gobierno declaró días no laborables para impulsar reactivación y promoción del turismo

Este jueves, el jefe de Estado, Pedro Castillo promulgó el Decreto Supremo N°-1612021-PCM que declara seis días como no laborables para los trabajadores del sector público a nivel nacional, a fin de fomentar el desarrollo del turismo interno en el país.

En ese sentido, se establece los días no laborables sujetos a horas de trabajos compensables, correspondientes al periodo comprendido entre octubre 2022 y enero del 2021, que promueve desde hace más de 10 años para el sector público, el mismo que establece días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas.

El Decreto Supremo de edición extraordinaria contempla los siguientes días: lunes 11 de octubre; martes 2 de noviembre; viernes 24, lunes 27 y viernes 31 de diciembre del 2021, y lunes 3 de enero del 2022.

Sobre las entidades públicas, es importante precisar que las horas dejadas de trabajar durante los días no laborables serán compensadas en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad.