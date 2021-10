Covid-19: 94% de ciudadanos que fallecieron no se vacunaron

Durante el tiempo más crítico de la pandemia por el coronavirus, los exteriores de los locales que abastecían oxígeno y hospitales lucían abarrotados de personas en busca de ser atendido.

Sin embargo, hoy en día, los casos de contagio han disminuido a medida que aumenta la vacunación de ciudadanos, pero, aún existe un número que se resiste a inocularse.

Según datos del Ministerio de Salud, el 94% de fallecidos por covid-19 en los últimos ocho meses no se encontraban inmunizados casi el 4.5% tenía una sola dosis y poco más del 1% ambas dosis.

"Las vacunas protegen contra la infección por virus y sobre todo contra la forma grave de enfermar que te lleva a UCI y el riesgo de fallecer", expresó el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte.

Además, el Minsa señaló que del total de fallecidos, el 56% tuvo la oportunidad de salvarse de la muerte si se vacunaban, pero no lo hicieron. Otro 24% ya se había colocado una dosis, no obstante, no acudió por la segunda.

Asimismo, los datos actuales, una de las regiones que tiene menos casos es Loreto y actualmente, solo hay cinco pacientes hospitalizados fuera de riesgo y uno en ventilador mecánico.