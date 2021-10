Presidente de EsSalud contrataba a personas no calificadas para la institución

Las malas prácticas del presidente ejecutivo de EsSalud uno de los hombre de confianza de Pedro Castillo, han sido puestas al descubierto en Panorama por otra alta funcionaria.

Mario Carhuapoma Yance no solo está lleno de antecedentes preocupantes sino que en la actualidad ya tiene un comportamiento discutible tal como lo indica la ex gerenta de la institución, Martha Linares, quien aseguró que Carhuapoma estaba rodeado de mujeres que no tenían ningún vínculo laboral oficial.

Para Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción este tipo de acciones se han normalizado.

Además, para el ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, la permanencia de Carhuapoma debería analizarse y habría indicios claros de irregularidades.

"Si esto efectivamente se verifica, pues el señor Carhuapoma no debería continuar un día más al frente de EsSalud y creo que lo que está en juego tiene que ver con la vida de las personas, no solo un tema más de corruptela administrativa", dijo Albán.