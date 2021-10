Cercado de Lima: 124 familias no cuentan con título de propiedad desde que compraron departamento

El sueño de la casa propia para 124 familias no resultó como esperaban. En el Condominio Amauta en el Cercado de Lima los vecinos están viviendo un calvario al no contar con el título de propiedad.

Sin embargo, no sería el único problema, estas familias tienen que abastecerse de agua desde una cisterna.

"A mí me entregaron el departamento y no me dijeron que este departamento estaba conectado a un grupo electrógeno y que yo no contaba que el agua no estaba saneado. Son cuatro años que nosotros venimos esperando, no es un año, no es medio año, son cuatro años. El día de la entrega pues ellos debieron indicarnos a nosotros que esto no estaba saneado y en todo caso que demoraría el tema de la titulación el tema de la independización de cada departamento pero eso no se dado así", expresó un vecino.

De acuerdo a su comunicado, el proyecto inmobiliario de dos etapas fue gerenciado por una anterior empresa hasta mayo del 2019 que no habría culminado con el proceso de saneamiento, desde entonces la inmobiliaria Natturale adquirió el proyecto y se hizo cargo de la gestión del mismo.

La inmobiliaria indicó que el abastecimiento de agua a través de las cisternas las viene asumiendo sin generar costo a los vecinos y que con la entrega de las obras de mejoramiento de las redes de agua y desagüe la inmobiliaria podrá iniciar los trámites para la independización en los registros públicos.