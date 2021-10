Cercado: más de 120 familias no cuentan con agua desde que compraros sus departamentos

El sueño de la casa propia no resultó como esperaban 124 familias. En el Condominio Amauta en el Cercado de Lima, los propietarios denuncian que hasta ahora no les entregan los títulos de propiedad y no cuentan con agua saneada.

Son 4 años los que ellos vienen esperando una respuesta por parte de la inmobiliaria, que ha optado por guardar silencio.

Ellos deben abastecerse de agua diariamente por medio de cisternas, ya que la empresa no se ha hecho cargo del saneamiento del agua. Piden una pronta respuesta de las autoridades.