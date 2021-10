Socios de AELUCOOP desesperados porque no les pagan

los socios denuncian que no se les informa los criterios que se están adoptando para estos cálculos de devolución que no serían equivalentes a lo que ellos ahorraron.

Denuncian un procedimiento irregular y la pérdida de sus ahorros de toda la vida, hace que se aferren a la esperanza de reflotar la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU, para esto, los socios ahorristas vienen recolectando firmas.

Según un ahorrista perjudicado, están buscando llegar a las 5000 firmas, además, comentó que ya han superado las 2000 firmas y tenemos la expectativa de llegar a esa cantidad de ahorristas para que la cooperativa se ha reflotada.

Luego que el pasado 23 de agosto, la Superintendencia de Banca y Seguros, dispuso la intervención de esta cooperativa por pérdidas de más de 400 millones de soles, relacionados a una administración fraudulenta y apropiación ilícita, el perjuicio para los socios ahorristas, es significativo.

Esta pesadilla aún no ha terminado a pesar que la SBS publicó una lista para que los ahorristas cobren porcentajes de acuerdo a la cantidad de dinero que depositaron, los socios denuncian que no se les informa los criterios que se están adoptando para estos cálculos de devolución que no serían equivalentes a lo que ellos ahorraron.