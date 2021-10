Puntos ciegos de camiones son peligrosos para vehículos menores

Es preocupante el peligro que atraviesan los vehículos menores a lado de los camiones.

En el país, cada hora ocurren cerca de 10 accidentes viales en las calles y el número de motocicletas y vehículos menores arrollados por enormes vehículos van incrementando y es necesario notar la importancia de la educación vial.

“Lamentablemente como podemos considerar hay mucha desinformación por parte del peatón por parte del ciclista que no conoce lo que es educación vial y no toman las previsiones necesarias para no incurrir en esas faltas”, dijo Víctor Urbina, instructor Divemotor.

Esto también ocurriría con cualquier peatón que pueda cruzar intempestivamente frente a un vehículo de estas dimensiones.

"En este ejemplo en peatón está al frente del camión, yo visiblemente no tengo acceso a verlo porque el vehículo es mucho más. Sin embargo, Notamos porque contamos con este espejo frontal, que efectivamente si está, pero si no lo tuviéramos puede suceder un accidente involuntario en el espejo lo vemos”, agregó.

Para evitar estos accidentes, se debe ir con precaución y observar al resto de los conductores para no lamentar más pérdidas innecesarias de vidas.