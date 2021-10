Los Olivos: robos al paso tienen preocupados a los vecinos

Todos los días y a cualquier hora, los vecinos de la urbanización Santa Luisa en los Olivos viven aterrados por los constantes robos.

Denuncian vivir en tierra de nadie, pues la delincuencia los espera en la puerta de sus casas.

“Hace un tiempo a mí me asaltaron, bajaron de una mototaxi con dos pistolas y yo no sabía si era de verdad y me golpearon la cabeza, me abrieron la cabeza y me lograron asaltar pero no pude hacer nada siendo yo una persona que practica artes marciales mixtas”, dijo una vecina.

Debido a la ola de asaltos, han instalado cámaras de seguridad y hasta una sirena usando su propio dinero. Sin embargo, esto no parece amilanar a estos raqueteros, es por eso que piden urgentemente presencia policial.