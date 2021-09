Periodista Jaime Chincha denunció que perro sin bozal lo mordió y dejó ensangrentado

La mano del periodista Jaime Chincha quedó ensangrentada luego ser atacado por un perro pitbull en el parque Miguel Aljovín de Santiago de Surco.

En un video grabado por Chincha, se observa que el dueño del pitbull identificado como José Enrique no cumplía con todas las medidas de seguridad para pasear al animal.

A modo de disculpas, lo único que hace el joven que dice llamarse José Enrique es decirle que su can estaba vacunado.

OTRO CASO

Lamentablemente, este no es el único caso. En San Borja, un perro de la misma raza atacó a su dueño dejándolo herido.

El Serenazgo y la Policía tuvo que intervenir, no obstante, el animal no soltaba al perro, por lo que el dueño tuvo que decirle a la policía que dispare contra su can para quedar a salvo.

Recordemos que existen perros de razas que son consideradas potencialmente peligrosas, como pitbull, dóberman, rottweiler, fila brasilera, dogo argentino, tosa japonés y bullmastiff.

Cada municipalidad tiene una ordenanza que consigna los requisitos para pasear esta clase de mascotas.

Si se incumple estos requisitos, usted puede ser sancionado con multas que van desde 2 mil 200 soles hasta 4 mil 400 soles.