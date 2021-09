Cercado de Lima: retiran rejas que rodeaba la Plaza de Armas

Después de dos meses cerrado, el último domingo fueron retiradas las rejas que alejaban al público de la Plaza de Armas de Lima.

Según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, la plaza parecía muerta, ya que nadie tenía ingreso. "Esta plaza estaba muerta no había ningún ingreso y ahora vemos a la gente disfrutando de su plaza es la plaza no solamente es el corazón del no es solamente un espacio icónico para Lima sino para todos los peruanos (...) es algo que hemos logrado y que es definitiva seguridad del Estado lo que tiene que hacer es mantener esto en el tiempo".

Asimismo, los restaurantes y negocios en los alrededores si bien muestran ahora más mesas ocupadas por visitantes, recién estarían viendo los efectos de este cambio con el pasar de la semana.