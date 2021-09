Surquillo: alcalde niega entrega de autorización a vecinos para estacionarse en zonas prohibidas

En la avenida Maria Elena Moyano en Surquillo, muchos de los vecinos estacionan sus vehículos en zonas rígidas, por si fuera poco, algunas zonas están lotizadas y algunos propietarios han pintado la placa de sus vehículos.

Ante ello el alcalde del distrito de Surquillo, Giancarlo Guido Casassa, se pronunció ante este grave hecho, y señaló que la calle es de uso público y negó haber otorgado autorización a los vecinos de la zona para estacionarse en zonas prohibidas.

“La calle es de uso público y de todos los vecinos, nosotros no podemos autorizar, no existe ningún documento, ninguna resolución, no se podría hacer eso [otorgar permisos para estacionarse en zonas prohibidas], eso lo autoriza la Ley General de Transito y una ordenanza de Lima, que indica que zonas son rígidas o no”, afirmó la autoridad edil.