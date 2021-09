Covid-19: ministro Cevallos confirma tres primeros casos de la variante Delta Plus en Ate

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que hasta el momento hay 721 casos de la variante Delta, la cual se ha extendido a todo el Perú, con excepción de Amazonas, aunque precisó que, al tratarse de muestreos, "es probable que ya la variante Delta esté en todas las regiones del país".

Asimismo, informó que se registraron tres casos de la variante Delta Plus en el distrito de Ate, que es "un tanto más agresivo porque disminuye un poco la respuesta inmunológica del paciente aún vacunado", aunque destacó que las vacunas siguen siendo "un elemento de contención muy importante".

"Se ha presentado en ate (la variante Delta Plus), es un trabajador ​de salud y dos personas jóvenes más. Este trabajador estaba vacunado y en este momento no ha presentado complicaciones importantes, no están hospitalizados, pero los estamos siguiendo de manera muy de cerca, con todos sus contactos, para evitar que se extienda la propagación", anotó.

Finalmente, Cevallos Flores indicó que pese al cerco epidemiológico, al tratarse de una "detección en comunidad" habría más casos por lo que señaló la importancia de acelerar el proceso de vacunación. Resaltó que, pese de no tener "un despegue de casos de manera importante, hay que tener cuidado", expresó.