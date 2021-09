Miraflores: cámara de seguridad muestra como sucedió el atropello de joven que iba en scooter

Era la primera semana de regreso al trabajo de Ernesto Luis, un joven de 30 años que perdió la vida a bordo de su scooter al ser atropellado por este vehículo de transporte público en Miraflores. Dos días después del accidente, apareció una cámara de seguridad que grabó el preciso momento, sin embargo, los familiares no encuentran consuelo mientras esperan que las diligencias puedan dar con la responsabilidad del conductor.

"La fiscal pidió la prisión preventiva de cuatro meses pero aún la jueza no le acepta tiene 48 horas para poderlo hacer. Yo le pido a la jueza encarecidamente que acepte esa prisión preventiva pero este hombre no debe salir libre hasta que se concluya este proceso, podría salir en libertad si la jueza todavía no se pronuncia tiene que pronunciarse", dijo la prima de la víctima.

De acuerdo a la familia de Ernesto Contreras Letona, faltarían más cámaras de seguridad de la zona para demostrar la conducta de Eduardo Jaramillo quien iba manejando el bus.

Asimismo, Ernesto deja a su padre un señor de 72 años que se ha colocado en los exteriores de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en La Victoria donde continúa detenido el conductor.